Son gelişmeler: Restoranlar ve kafeler kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası kafeler kapanacak mı?

Restoranlar ve kafeler kapanacak mı? Günün en önemli sorularından bir tanesi kafelerin ve restoranların son durumu oluyor. Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı sonrası açıklanacak kararlar merakla bekleniyor. Kritik toplantının en önemli gündem maddeleri ise okullar, sokağa çıkma yasağı, kafeler ve restoranlar olmakla birlikte son durumun değerlendirmesi yapılacak. Bu bakımdan; restoranlar ve kafeler kapanacak mı? İşte son durum!

RESTORANLAR VE KAFELER KAPANACAK MI?

Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı büyük bir önem taşırken alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacak. Kabine Toplantısı'nın gündeminde ise pek çok önemli konu yer alırken bunlardan bir tanesinin de restoranlar ve kafelerin son durumunun değerlendirmesi olmaktadır. Lokanta, restoran ve kafelerin kapanıp kapanmayacağı ise bugünkü toplantı sonrasında belli olacağı öngörülüyor…