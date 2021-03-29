Son gelişmeler: Restoranlar ve kafeler kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonrası kafeler kapanacak mı?

Restoranlar ve kafeler kapanacak mı? Günün en önemli sorularından bir tanesi kafelerin ve restoranların son durumu oluyor. Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı sonrası açıklanacak kararlar merakla bekleniyor. Kritik toplantının en önemli gündem maddeleri ise okullar, sokağa çıkma yasağı, kafeler ve restoranlar olmakla birlikte son durumun değerlendirmesi yapılacak. Bu bakımdan; restoranlar ve kafeler kapanacak mı? İşte son durum!
Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı büyük bir önem taşırken alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacak. Kabine Toplantısı'nın gündeminde ise pek çok önemli konu yer alırken bunlardan bir tanesinin de restoranlar ve kafelerin son durumunun değerlendirmesi olmaktadır. Lokanta, restoran ve kafelerin kapanıp kapanmayacağı ise bugünkü toplantı sonrasında belli olacağı öngörülüyor…
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Toplantının ana gündem maddesini yeni tip koronavirüste vaka sayılarında yaşanan hızlı artış ve alınacak önlemler oluşturacak. Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar detaylı bir şekilde ele alınacak. Aşılama ile ilgili son durum, aşı tedariki, yerli aşı çalışmaları ve tam normalleşmeye geçiş takvimi de Kabine'nin gündeminde olacak.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kabinede ele alınan başlıkları ve alınması muhtemel önlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.