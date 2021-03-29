Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler

Muğla'nın marmaris ilçesinde Engin Deniz Ceylan (33) adlı bir kişinin, 3 yıllık sevgilisi Beste Ö.'ye (20) uyguladığı şiddet kameralara yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Ceylan'ın lisanslı kick-boks sporcusu olduğu, Marmaris'te bir barda bodyguard'lık yaptığı ve bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Tepkilere yol açan görüntülerdeki Ceylan, Beste Ö.'ye önce çatal fırlatıp ardından saldırırken kadın da kendini korumaya çalışıyor. Üç ay önce yaşandığı iddia edilen olayla ilgili Ceylan hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verildiği, kararı ihlal ettiği için de 3 gün hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.