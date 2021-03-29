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Giriş Tarihi: 29.3.2021 07:11 Son Güncelleme: 29.3.2021 07:12

Dün akşamın sonuçları açıklandı! 28 Mart 2021 ile Süper Loto çekiliş sonuçları ve ekranı!

Dün akşamın Süper Loto sonuçları açıklandı! 28 Mart 2021 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı!

ile canlı yayınında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi yapılarak şans oyunu severlere kazandıran sonuçları bugünkü canlı çekilişle belli oldu. 8 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiyesiyle şans oyunu severlerin oynamasına sunulan MPİ’nin popüler şans oyununda kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye sahibi olmak isteyenler 28 Mart MPİ sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. aracılığıyla ve ekranı detayları.

"Süper Loto sonuçları" 8 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyesiyle bugünkü MP TV – Youtube ortak canlı yayınında şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinin popüler şans oyunlarından olan Süper Loto'nun bugünkü MP TV'de yayınlanan canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak katılan şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 28 Mart MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya başladı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (28 MART)

Milli Piyango Online ile 28 Mart MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 28 Mart Süper Loto sonuçları: 3 - 44 - 2 - 54 - 50 - 33


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 28 Mart 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama ekranı!

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Dün akşamın Süper Loto sonuçları açıklandı! 28 Mart 2021 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı!
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