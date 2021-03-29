Süper Solucan Ay nedir? Muhteşem görüntüler oluşturan Süper Solucan Ay ne zaman?

Gökyüzü olaylarına ilgisi olan vatandaşlar Süper Solucan Ay anlamı ile ilgili araştırmalara başladı. Dünyanın uydusu ayın yüzde 15 daha büyük ve yüzde 7 daha parlak göründüğü Süper Solucan Ay nedir, ne demek, ne zaman sorularına yanıt aranıyor. Dün akşam itibariyle başlayan solucan ay görüntüleri hayranlık uyandırırken tam üç gün boyunca dünyanın her yerinden görülebilecek.
Dünyanın uydusu ayın yüzde 15 daha büyük ve yüzde 7 daha parlak göründüğü 'Süper Solucan Ay', dün akşam görünmeye başlandı. Ayın gökyüzünde daha parlak görülmesi anlamına gelen Süper Solucan Ay ile ilgili detaylar şöyle;
Süper Solucan Ay, 28 Mart Pazar günü gerçekleşecek ve dünyanın her yerinden görülecek. Bu görüntü yaklaşık üç gün boyunca sürecek.
2021 yılının en önemli gök olaylarından olan Süper Solucan Ay'ın, İstanbul manzarasıyla birlikte seyrine doyumsuz bir görsel şölen oluşturdu.
Çamlıca Camii ve Süper Solucan Ay'ın drone ile kaydedilen görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Görenleri hayran bırakan Süper Solucan Ayı 3 gün boyunca gözlemlenebilecek.
Süper Solucan Ay aslında Dünya'ya baharın gelişinin müjdecilerinden de bir tanesi. Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu yörüngeden geçerken görülebilecek Süper Solucan Ay, bahar mevsiminin gelişi ile beraber solucanlar görülmeye başladığı için bu isimle anılıyor.
Süper Solucan Ay, ortalama bir dolunay görüntüsü ile karşılaştırıldığında yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak bir şekilde görülecek.