Süper Solucan Ay nedir? Muhteşem görüntüler oluşturan Süper Solucan Ay ne zaman?

Gökyüzü olaylarına ilgisi olan vatandaşlar Süper Solucan Ay anlamı ile ilgili araştırmalara başladı. Dünyanın uydusu ayın yüzde 15 daha büyük ve yüzde 7 daha parlak göründüğü Süper Solucan Ay nedir, ne demek, ne zaman sorularına yanıt aranıyor. Dün akşam itibariyle başlayan solucan ay görüntüleri hayranlık uyandırırken tam üç gün boyunca dünyanın her yerinden görülebilecek.

SÜPER SOLUCAN AY NEDİR?

Dünyanın uydusu ayın yüzde 15 daha büyük ve yüzde 7 daha parlak göründüğü 'Süper Solucan Ay', dün akşam görünmeye başlandı. Ayın gökyüzünde daha parlak görülmesi anlamına gelen Süper Solucan Ay ile ilgili detaylar şöyle;