‘Telefonuma sinyal gelince ağladım’

Mersin'de karda kaybolduktan 4 gün sonra, AFAD ve Jandarma'nın kurduğu seyyar baz istasyonu sayesinde bulunan Ege Kabalak (26) dünyaya parmak ısırtan müthiş kurtarma operasyonuyla ilgili SABAH'a konuştu. İşte sözleri:Aracımız tipi nedeniyle kontrolden çıkarak kara saplandı. Birkaç saat sonra yardım aramak için araçtan inerek iki arkadaşımdan ayrıldım. Hayatımın en büyük zorluğunu yaşadım. Ölümden korkmadım, bir şekilde kurtulacağıma inandım. Yürürken gördüğüm ve dinlenmek için oturduğum bir çeşme başında telefonumu çıkardığımda, sinyal geldiğini gördüm. O anda 'kurtuldum' diyerek mutluluktan ağladım. Hemen anneme mesaj attım. Annem 'Sen kurtulursun' diye mesaj atmış. Çok duygulandım. Ardından hemen, arkadaşlarımı aradım. Telefonu açtıklarında daha da güçlendim. Seyyar baz istasyonu kurarak, telefonumun sinyalinden sonra bana ulaşan jandarma ekiplerini karşımda gördüğümde ki mutluluğu anlatamam. Herhalde yeniden doğduğun gün oldu. Kendisinden daha önce kurtulan arkadaşı Furkan Keleş (23) ise, 'Bir anda telefonum çaldı. Arayan Ege'ydi. Hepimiz bir anda yerimizden zıpladık. Kendimden bir parçayı bulmuş ve ona tekrar kavuşmuş gibiydim" dedi.