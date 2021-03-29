Tokatlı ‘Süper Babaanne’

Tokat merkezde ikamet eden 60 yaşındaki 2 çocuk annesi Nebahat Tuzcuoğlu, İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki evli ve 1 kız çocuğu sahibi bankacı oğlunun yanında 5 yaşındaki torununun bakımına yardım ediyor.

Çalışan çiftin küçük kızları 5 yaşındaki Doğa ile pandemi döneminde vakit geçiren babaanne Nebahat Tuzcuoğlu, torunuyla evde geçirdikleri vakti daha eğlenceli bir hale getirmek için yaptığı el işi aktiviteleriyle ilgi odağı oldu. Oyuncak bebek ve kıyafetlere düşkün olan kız çocuklarının barbie bebeklere olan tutkusu, babaanne-torun arasında adeta sosyal aktiviteye dönüştü. Torunu için kartonlar, renkli kağıtlar, boncuk ve atık bir çok malzemeden elde ettiği materyallerle oyuncak bebeklere, ev, mobilya, hatta kıyafetler hazırlayan Nebahat Tuzcuoğlu, kısa sürede 'Süper Babaanne' ünvanını kaptı.

TORUNU İÇİN YAPTIĞI OYUNCAKLAR BEĞENİ TOPLUYOR

Torunu ile oldukça eğlenceli vakit geçirdiğini anlatan Nebahat Tuzcuoğlu, Tokat'ta yaşadığını ancak torununa bakmak için bir süredir İstanbul'da bulunduğunu belirterek "2 oğlum var. Büyük oğlum burada bir bankada gelinim ise bir kurumda çalışıyor. Küçük oğlum ise üniversiteyi yeni bitirdi. Tokat'ta. 5 yaşında Doğa isminde bir torunum var. Ben el sanatlarına küçüklüğümden beri ilgili ve bu işin içinde biriydim zaten. El işi ürünler yapmayı boncuklardan takı tasarlamayı çok severim. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde evde kalma zorunluluğu bize bu aktivite yoğunluğunu sağladı. Sevgili torunum Doğa ile evde eğlenceli vakit geçirme adına çeşitli materyallerden ona ve onun oyuncak bebeklerine; ev, ev eşyası tarzı şeyler yapıyorum. Ayrıca çorap, mendil gibi kullanılmayan eşyaları da bebek kıyafeti olarak tasarlıyoruz. Böylece hem torunum hem ben eğlenceli vakit geçiriyoruz. Bu aktivitelerin çocukların hayal gücünü geliştirmesi ve el becerisini arttırmaya yönelik de faydaları oluyor. Birlikte bir şeyler tasarlıyoruz ve yapıyoruz. Sonuçta ortaya bu rengarenk oyuncaklar çıkıyor" dedi.