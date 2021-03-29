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Giriş Tarihi: 29.3.2021 09:52

Türkiye’deki istikrar gurbetçilere yatırım imkanı sunuyor

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Türkiye’deki istikrar gurbetçilere yatırım imkanı sunuyor

Türkiye’nin pandemiye rağmen ekonomideki istikrarlı duruşu gurbetçi vatandaşların da yönünü ülkesine dönmesini sağlıyor.

Ankara'da faaliyet gösteren Yozgatlı bir inşaat firması, birikimlerini ülkelerinde değerlendirmek isteyen gurbetçilerin uğrak durağı oluyor.

Fransa'da yaşayan Yozgatlı iş insanları Nuri Meriç ve Rasim Yıldırım, yatırımlarını ülkelerinde değerlendiren iş insanlarından. Ankara'da faaliyet gösteren inşaat firmasının yönetim kurulu üyeleri Abdullah Karaaslan ve Murat Karaaslan ile inşaat yönetim kurulu üyesi Ertan Üşenmez'i ziyaret eden iş insanları yatırımlarını değerlendirdiler.

Yurt dışındaki kazanımlarını son 20 yılın istikrarlı ekonomi modeline sahip olan ülkelerinde değerlendirmek istediklerini söyleyen Meriç ve Yıldırım, Türkiye'nin her zaman yatırım için güvenli bir liman olduğunu söylediler.

İnşaat firması yöneticilerinden Abdullah Karaaslan ise, pandemiye rağmen dünya ekonomilerinin daralırken, Türkiye'deki istikrarın özellikle gurbetçi vatandaşların ülkelerinden yana tercih yürütmesine neden olduğunu söyledi.

Murat Karaaslan da açıklamasında, ekonomilerde inşaat sektörünün her zaman belirleyici faktör olduğunu belirterek, pandemiye rağmen sektörün büyüdüğünü bunun da ülkemizdeki istikrara bağlı olduğunu ifade etti.

Firmanın yönetim kurulu üyelerinden Ertan Üşenmez de açıklamasında, son bir yıl içerisinde gurbetçi vatandaşlarımızdan yatırım amaçlı taleplerin arttığına dikkat çekerek; "Başta gurbetçi hemşerilerimizi ekonominin güvenli limanı, büyüyen ülkesi Türkiye'mizde yatırım yapmaya davet ediyorum" dedi.

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Türkiye’deki istikrar gurbetçilere yatırım imkanı sunuyor
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