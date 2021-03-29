Üniversite projesini başkan olarak gerçekleştiriyor

Çekerek Belediyesi, 3.5 MW'lık Biyogaz Tesisine Başlıyor. Proje kapsamında ilçede istihdam, üretim ve kazanım aynı anda gerçekleşecek. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır'ın üniversite projesi de olan Biyogaz Tesisi, ilçede hayata geçiyor. 5 milyon dolarlık maliyeti olan projenin hayat geçmesi ile ilçede atıklar enerjiye dönüşecek.

İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, proje ile belediyenin gelir elde edeceğini aynı zamanda istihdama da katkı sağlayacağını söyledi. Projenin birçok alt projeyi de bünyesinde barındırdığını anlatan Çakır, "Bütün sektörleri destekleyici ve bu sektörlerin ilçede daha da canlanmasını sağlayacak bir proje" dedi.

GELİR ELDE EDİLECEK

Proje hakkında bilgi veren Çakır, şunları kaydetti; "Bitkisel ve hayvansal atıkların bertaraf edildiği aynı zamanda enerjiye dönüştürüldüğü bir sıfır atık bertaraf tesisi. Aynı zamanda belediye bir gelir elde edecek bunun akabinde. Biyogaz üretilecek. Biyogaz elektrik motorlarında yakılacak ev EPDK'ya satılaraktan bir elektrik geliri elde edilecek.

ÖNEMLİ SORUN İŞSİZLİK

Projenin başlangıçta 20 kişiye istihdam sağlayacağını anlatan Çakır, "İşsizlikle ilgili önemli sorunlarından birini çözecek. Akabinde gübre tesisi ve seralarla birlikte yaklaşık 150 -200 kişiyi istihdam edecek önemli bir proje. Çevre projesi, sıfır atık projesi, hayvancılığı destekleme projesi. Akabinde çıkacak gübreden dolayı tarımı destekleme projesi. Yani çok yönlü bütün sektörleri destekleyici ve o sektörlerin ilçede daha da canlanmasını sağlayacak önemli bir proje biyogaz projesi" şeklinde konuştu.

ALT PROJELER HAZIRLANDI

Çakır, proje ile ilgili bir çok alt projenin da hazırlandığını belirterek, "Bununla ilgili alt projeleri yaptık. Hayvancılık vardı. Tapularını dağıttık. Biyogaz tesisi bir anda ortaya çıkan bir proje değil zaten. 1,5 senedir hazırlanan bir proje. Organize hayvancılık alanını imara açtık, vatandaşlara tapularını açtık. Halihazırda hayvancılık yapılıyordu ama düzensizdi. Onu daha modernize hale getirdik. TKDK'dan ve diğer kurumlarda destek almaları için danışmanlık hizmeti veriyoruz. Daha profesyonel bir hayvancılık yapılacak. O alanın lokasyonunun biyogaza yakın olmasından kaynaklı da biyogazın üretimi çok daha kolay ve maliyetsiz olacak. Aslında çok komplike bir proje yani hayvancılığın orada olması, atık su arıtmayı başlattık. Atık su arıtma tesisinin dip çamurlarından faydalanılacak olması. Çünkü dip çamurları içerisinde de ciddi bir metan gazı var. Onu da alacağız. Yani hem o dip çamurunu bertaraf edeceğiz hem de içerisindeki gazı alacağız bu gazı yakıp elektrik üretip para kazanacağız. Aynı zamanda orada bir de bölgesel mezbahane var. Ciddi atığın olduğu bunun bertaraf edilmesinin zor olduğu bir bölge" diye konuştu.

ÇEVRECİ BİR PROJE

"Aslında biz bütün ilçenin pis kokulu tabiri caizse atık ve artığın olduğu tesisleri aynı bölgeye topladık" diyen Başkan Çakır, "Buradaki atık ve artıkları toplayıp hem bertaraf edip hem de elektrik üreteceğiz. Hem çevre projesi hem gelir getirici elektrik projesi onun akabinde elektrik üretirken gaz motorlarından çıkan ısıdan kaynaklı seralar yapılacak. Seralar yapılırken tarıma destek verecek. Metan gazını aldıktan sonra çıkan nihai gübre de hem sıvı hem katı gübre oluyor. Bu çiçek toprağı diye nitelendirdiğimiz torf. Çok pahalı satışı cazip olan bir ürün. Sıvı gübre o da bidonlara doldurulup satılabiliyor. O da sulu tarım yapılan yerlerde özellikle tercih edilen bir ürün. Aslında bütün pisliği toparlıyoruz. Onları bertaraf ediyoruz ve içinden en zararlı gaz olan metan gazını aldığımız zaman nihai ürün çok önemli bir ürün çıkıyor aslında. Bu benim zaten üniversite projemdi. Hayalimizdi tabiri caizse. Belediye başkanlığı nasip olduktan sonra da hayata geçirmek nasip oldu" ifadelerine yer verdi.