Uyuşturucu alacaklara 'güzellik' yapıyormuş

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Başak Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, önce torbacı olarak bilinen zehir tacirlerini takibe alıp, onları tek tek tespit etti, sonra da operasyon için düğmeye basıldı. Takibe alınan Mustafa Yırtıcı, Durmuş Can İyitaş (28) ve Kasım Abuz (18) suçüstü yakalandı.

Mustafa Yırtıcı'nın yapılan üst aramasında da 40 ayrı paket halinde toplam 1,63 gram bonzai ele geçirildi. İyitaş ve Abuz, emniyetteki sorgularında; "Biz sadece aracıyız. Asıl zula Mustafa'da. O mahallenin torbacısıdır" yönünde ifade verdi. Başta uyuşturucu ticareti olmak üzere kasten yaralama, gasp ve hırsızlık gibi 20 ayrı suçtan kaydı olan Yırtıcı da hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Engelli olan ve yürümekte zorlanan Yırtıcı'nın, önce gençleri uyuşturucu tuzağına düşürüp, bağımlı hale getirdiği, sonra da onlara sokakta uyuşturucu sattırdığı tespit edildi. Mustafa Yırtıcı, "Ben kimseye uyuşturucu sattırmıyorum. Mahallede satan var ama ben satmıyorum. Sadece almak isteyenlere güzellik yapıyor torbacıya yönlendiriyorum" dedi. Mustafa Yırtıcı ve Durmuş Can İyitaş tutuklandı; Kasım Abuz da 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldı.