Yaya geçitleri kırmızıya boyandı

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" paylaşımının ardından, Bayrampaşa Belediyesi ile Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri okul önündeki beyaz olan yaya geçidini kırmızıyla boyadı.



Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen proje, yarın itibariyle tüm Türkiye genelinde uygulanacak.





'FARKINDALIK OLUŞTURMAK ÜZERE BURADAYIZ'



Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bir farkındalık oluşturmak üzere buradayız. Karşıdan karşıya geçişlerde 'beyaz çizgi' diye adlandırdığımız çizgiler üzerinde araçların daha hassas davranmaları ve yayaya öncelik verebilmeleri için yarın Türkiye çapında yapılacak organizasyon. Yavrularımız 'başkanım biz bugün yapalım' dedi ve biz de yapıyoruz" dedi.

Bayrampaşa'da yaya geçitlerini kırmızıya boyayan öğrenciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da mesaj gönderdi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı '30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' paylaşımının ardından, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile öğrenciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Kırmızıçizgimiz güvenliğimiz. Teşekkürler Süleyman amca" ifadelerini kullandı.