Yozgat’tan Fransa'ya bir başarı hikayesi

Liseyi bitirdikten sonra Fransa'ya gittiğini anlatan iş insanı Nuri Meriç, inşaat sektörüne atıldığını kaydetti. Meriç, uzun çabalar ve bekleyişin ardından kendi şirketlerini kurduğunu söyledi. Geçmişten bu güne sektörlerde gördükleri açıkları değerlendirdiklerini ve bu güne kadar peş peşe 9 şirket kurduklarını dile getiren Meriç, "Biz malzemelerimizi dışarıdan alıyorduk. 2012 yılında Ankara'da fabrikamızı kurduk. İskele üretiyoruz. Bu ürünleri Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Bütün yetki sertifikalarımız var. Fransa'da iskele işi yapıyoruz. Bunların kurumunu ve sökümünü yapıyoruz. Ayrıca cephe montalama, boya ve badana işi yapıyoruz." dedi.

Daha sonra ise Fransa Saraykentliler Derneğini kurduklarını anlatan Meriç, "Bir yerlerde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 85 bin Yozgatlı var Fransa'da. Hemşerilerimizi bir araya getirmeye çalışıyoruz. DUYKON bizim için bir çatı oldu. Kan bağımız var hepimizin. Bir çok yardımı yapıyoruz." şeklinde konuştu.