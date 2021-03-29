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Giriş Tarihi: 29.3.2021 11:43

Yüreğir’de bahar temizliği

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yüreğir’de bahar temizliği

'nın Yüreğir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri baharla birlikte çalışma temposunu artırdı.

Adana'nın Yüreğir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri budama, peyzaj, bakım ve onarım gibi çalışmalarla vatandaşların sürekli kullandığı alanlar olan parklar ve mesire alanlarında hummalı bir çalışma sergileyen belediye ekipleri, yaz ayına da hazırlık yapıyor.

Bahar mevsimi ile birlikte çalışmalarını hızlandıran ekipler, parklarda rutin bir şekilde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Mahalle araları, parklar ve sokaklarda budama çalışmalarını sürdüren park bahçeler ekipleri, bir taraftan da bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapıyor.

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Yüreğir’de bahar temizliği
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