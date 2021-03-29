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Giriş Tarihi: 29.3.2021 15:17

Zehir tacirleri tutuklandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Zehir tacirleri tutuklandı

’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesi zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Polis ekipleri, 21-28 Mart tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 2 gram kubar esrar, 23 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 29 gram bonzai, 105 adet sentetik ecza, 4 kök kenevir, 1 adet ekstasy, 1 adet liserjik asit (lsd) ve 2 adet hassas terazinin ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

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Zehir tacirleri tutuklandı
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