2 Plaka Nerenin Kodu? 02 Plaka Kodu Neresi ve Hangi Şehrin Kodu?

Türkiye'de gerek trafikte gerekse şehirler arası seyahatlerde pek çok araç plakası ile karşılaşıyoruz. İllere göre değişkenlik gösteren plaka kodları merak konusu olmaya devam ediyor. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiştir. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu özellikle şehirler arası yolculuklarda merak edilir. En çok araştırılan plaka kodlarından birisi de 02 plaka kodudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 02 plaka nerenin kodu? 02 neresi, hangi şehir plakası? Detayları sizler için derledik.

02 PLAKA NERENİN KODU?

02 plaka kodu Adıyaman iline aittir. Adıyaman'daki araç sahiplerinde 02 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Adıyaman iline kayıtlı olduğu bilinir.

Adıyaman Merkez İlçe

02 AC 001 » 02 AZ 999

02 FA 001 » 02 FR 999

02 HA 001 » 02 HZ 999

02 J 0001 » 02 J 1999

02 A 0001 » 02 A 9999

02 M 0001 » 02 M 2000

02 MA 001 » 02 MZ 999

02 S 0001 » 02 S 9999

02 T 0001 » 02 T 2000

02 T 5000 » 02 T 6000

Kahta

02 D 6000 » 02 D 6999

02 J 6000 » 02 J 6999

02 KA 001 » 02 KH 999

02 M 4001 » 02 M 4030

02 S 6000 » 02 S 6999

02 T 4001 » 02 T 4040

02 T 6001 » 02 T 6005

Besni

02 D 2000 » 02 D 2999

02 DA 001 » 02 DC 999

02 DV 001 » 02 DZ 999

02 J 2000 » 02 J 2999

02 M 3000 » 02 M 3999

02 S 2000 » 02 S 2999

02 TA 001 » 02 TA 999

02 T 2001 » 02 T 2999

Gölbaşı

02 D 5000 » 02 D 5999

02 EA 001 » 02 EA 999

02 ED 001 » 02 EE 999

02 EL 001 » 02 EL 999

02 EN 001 » 02 N 999

02 M 2000 » 02 M 2999

02 EZ 001 » 02 EZ 999

02 T 3001 » 02 T 3999

Gerger

02 D 4000 » 02 D 4999

02 J 4000 » 02 J 4999

02 S 4000 » 02 S 4999

Sincik

02 D 8000 » 02 D 8999

02 J 8000 » 02 J 8999

02 S 8000 » 02 S 8999

Samsat

02 D 7000 » 02 D 7999

02 J 7000 » 02 J 7999

02 S 7000 » 02 S 7999