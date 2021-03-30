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Giriş Tarihi: 30.3.2021 09:40

10 gün önce evden kaçan Sümeyye, dönercide bulundu

İHA
10 gün önce evden kaçan Sümeyye, dönercide bulundu

Esenyurt'ta yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Sümeyye Şahin, 10 gün önce evinden çıktıktan sonra kaybolmuştu. Ailesinin ihbarı üzerine genç kızı bulmak için çalışma başlatılmıştı. Sümeyye Şahin(15), Büyükçekmece’de Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri tarafından akşam saatlerinde Dönerci’de bulunup ailesine teslim edildi.

Esenyurt'ta ailesi ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki Lise öğrencisi Sümeyye Şahin, 10 gün önce evden ayrıldı. Baba Kenan Şahin ve Anne Seval Şahin, kızları Sümeyye Şahin eve dönmeyince, cep telefonuna da ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 10 gündür haber alınmayan kız, Büyükçekmece'de akşam saatlerinde bir dönercide Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibinin dikkati sayesinde bulundu.

10 GÜN BOYUNCA BARAKADA KALDI

Evden ayrıldıktan sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan ve 10 gün boyunca Esenyurt'ta evlerinin yakınında bulunan barakada arkadaşlarıyla birlikte kaldığı öğrenilen Sümeyye Şahin buradan ayrılarak dün akşam saatlerinde Büyükçekmece'ye gitti.

DÖNERCİDE BULUNDU

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği Ekipleri dönerci dükkanına gelerek kayıp olan ve 10 gündür aranan Sümeyye Çakır buradan alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada ifadesi alınan Sümeyye Şahin daha sonra ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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10 gün önce evden kaçan Sümeyye, dönercide bulundu
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