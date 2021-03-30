12 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası? 12 Plaka Kodu Hangi İlin?

Trafiğe çıkarken birçok plakayla karşılarız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu dur. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu merak edilir. Bunlardan birisi de 12 plaka nerenin kodu olduğudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 12 plaka nerenin kodu? 12 neresi hangi şehir plakası?
12 plaka kodu Bingöl iline aittir. Bingöl'deki araç sahiplerinde 12 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Bingöl iline kayıtlı olduğu bilinir.
Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bingöl ilinin plaka kodu 12'dir.
Plaka, tüm Türkiye ve dünyada, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, taksi ve motosiklet gibi taşıtlara verilen numara ve harflerdir. Tüm şehir plaka numaraları 01'den 81'e kadar sırasıyla listelenmiştir. 12 plaka kodu ise Bingöl iline aittir. Bingöl şehrinde merkez, Solhan, Genç ilçelerinin plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.
Plaka Harf Grubu Rakamsal Aralık Kayıtlı olduğu yer
12 AC→AN 001→999 Merkez
12 AD→AP 001→999 Merkez
12 D 0001→9999 Merkez
12 D 4001→4999 Solhan
12 DA DZ 001→999 Genç
12 EA 001→999 Solhan
12 KM 001→999 Merkez
12 KM 3001→4000 Genç
12 M 0001→9999 Merkez
12 M 4001→4999 Solhan
12 S 0001→9999 Merkez
12 T 0001→9999 Merkez
12 TK 001→999 Merkez
12 TO 501→550 Genç
12 SM 001→999 Merkez11 Plaka Nerenin Kodu? 11 Plaka Kodu Neresi ve Hangi Şehrin Kodu? 23 Plaka Kodu Hangi İlin? 23 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakasıdır?