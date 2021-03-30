2021 Ramazan ayı takvimi yayınlandı: Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçına denk geliyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?

Mübarek Ramazan ayının gelmesine oldukça kısa bir süre kaldı. İslam âleminin heyecanla beklediği Ramazan-ı Şerif’in başlama tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler ve aylar takvimi ile birlikte belli oldu. Dinimizde oldukça önemli bir yer tutan Ramazan ayı, anlamayı, sabretmeyi ve paylaşmayı ifade eder. Ramazan'da farz olan oruç ibadeti yerine getirilir. Buna göre Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ayın kaçına denk geliyor ve ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2021 Ramazan ayı tarihi…

Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçına denk geliyor, ilk oruç ne zaman tutulacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler ve aylar takvimine göre, Ramazan ayı tarihi belli oldu. İslam alemi mübarek Ramazan ayını oruç başta olmak üzere pek çok ibadetle geçirecek. Daha sonra ise Ramazan bayramı gelecek. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ayın kaçına denk geliyor ve ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2021 Ramazan ayı tarihi…

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecek. Orucun son günü ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.