2021 Ramazan ayı takvimi yayınlandı: Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçına denk geliyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçına denk geliyor, ilk oruç ne zaman tutulacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler ve aylar takvimine göre, Ramazan ayı tarihi belli oldu. İslam alemi mübarek Ramazan ayını oruç başta olmak üzere pek çok ibadetle geçirecek. Daha sonra ise Ramazan bayramı gelecek. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ayın kaçına denk geliyor ve ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2021 Ramazan ayı tarihi…
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecek. Orucun son günü ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır.
Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.