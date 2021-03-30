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Haberler Yaşam Haberleri 2021 Ramazan ayı takvimi yayınlandı: Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçına denk geliyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?
Giriş Tarihi: 30.3.2021 10:27

takvimi yayınlandı: Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçına denk geliyor, ?

2021 Ramazan ayı takvimi yayınlandı: Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçına denk geliyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?

Mübarek Ramazan ayının gelmesine oldukça kısa bir süre kaldı. İslam âleminin heyecanla beklediği Ramazan-ı Şerif’in başlama tarihi tarafından yayınlanan dini günler ve aylar takvimi ile birlikte belli oldu. Dinimizde oldukça önemli bir yer tutan Ramazan ayı, anlamayı, sabretmeyi ve paylaşmayı ifade eder. Ramazan'da farz olan oruç ibadeti yerine getirilir. Buna göre Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ayın kaçına denk geliyor ve ? İşte tarihi…

Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçına denk geliyor, soruları gündemdeki yerini koruyor. tarafından yayınlanan dini günler ve aylar takvimine göre, Ramazan ayı tarihi belli oldu. İslam alemi mübarek Ramazan ayını oruç başta olmak üzere pek çok ibadetle geçirecek. Daha sonra ise Ramazan bayramı gelecek. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ayın kaçına denk geliyor ve ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte tarihi…

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecek. Orucun son günü ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.

2021 Ramazan ayı takvimi yayınlandı: Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçına denk geliyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

2021 Ramazan ayı takvimi yayınlandı: Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçına denk geliyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

2021 Ramazan ayı takvimi yayınlandı: Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçına denk geliyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır.

2021 Ramazan ayı takvimi yayınlandı: Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçına denk geliyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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2021 Ramazan ayı takvimi yayınlandı: Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçına denk geliyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?
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