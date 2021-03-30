32 bin 404 yeni vaka, 154 vefat

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 511 Kovid- 19 testi yapıldı, 32 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı 1325 oldu. 18 bin 15 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 975 bin 108'e yükseldi. Test sayısı 38 milyon 102 bin 747'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 240 bin 577, vefat sayısı 31 bin 230, ağır hasta sayısı 1998 oldu. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.6, yatak doluluk oranı yüzde 54.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27.1 olarak kayda geçti. ANKARA