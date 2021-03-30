4 gündür kayıp olarak aranan Rabia, bulundu

Bursa'da 2 yıldır kaldığı Aile, Çalış ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden babası Mehmet P. tarafından alınarak Kahramanmaraş'a getirilen Rabia P., cuma günü markette gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. Aradan saatler geçmesine rağmen genç kız eve dönmeyince ailesi polisten yardım istedi. Çocuk Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Dün öğle saatlerinde özellikle park ve bahçeler ile metruk binalarda aramalarını yoğunlaştıran ekipleri 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gören Rabia P., yürüyerek uzaklaşmak istedi. Ekipler, hemen genç kızın peşine düşerek yakaladı. Rabia P.'nin bu süre zarfında sokaklarda yattığı belirtildi.



Rabia P., emniyetteki işlemlerinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurduna teslim edildi.