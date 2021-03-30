Adıyaman’da koronavirüs denetimi

Denetimler sırasında Vali Mahmut Çuhadar'a Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay eşlik etti.

Şehrin en işlek caddelerinden olan Gölbaşı Caddesi ile Atatürk Caddesinde düzenlenen denetimlere katılan Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyararak salgına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Gölbaşı ve Atatürk Caddesinde bulunan işyerlerini tek tek gezen Vali Mahmut Çuhadar, gerçekleştirdiği denetimlerde esnaf ve vatandaşlarla hem sohbet etti, hem de salgında çok yüksek riskli grupta bulunan Adıyaman'da uyulması gereken tedbirler hakkında uyarılarda bulundu.

Denetim sonrası bir açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, "Koronavirüs denetimleri kapsamında sosyal duyarlılığı artırmaya yönelik esnafımızı gezdiğimiz gibi bu hafta da esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen kurallarını bir kez daha hatırlatıyoruz. Dünyanın başına bela olan bu salgından bir an önce kurutulmak için elimizden en önemli araç maske, mesafe ve hijyendir. Bu konuda esnaf ve vatandaşlarımızın duyarlı olmaları için tekrar telkinlerde bulunuyoruz. Adıyaman halkından bu üç kurala uyulması konusunda rica ediyor, halk sağlığının önemli olduğunu ve vakaların arttığını bilmelerini istiyorum. Bu vakaların artışını ve ölümleri önlemek hepimizin elinde. Alınan önlemlere ne kadar uyarsak o kadar sonuç alacağız. Onun için Adıyamanlı hemşerilerimizden kurallara harfiyen uymalarını istirham ediyorum"dedi.

Yapılan denetimlerde, Kovid-19 salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine yönelik alınan tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından uyulmasının önemi vurgulandı.