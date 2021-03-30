Ağırlaştırılmış müebbet verilmeli

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da yaşayan üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), 29 Mayıs 2018'de plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya (34) verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a (33) verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasının bozulması talebiyle tebliğname düzenledi. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada sanık Aksu'ya önce ağırlatılmış müebbet cezası verilmiş ve ceza, indirim hükümleri uygulanarak müebbet hapse çevrilmişti. Sanık Akand'a ise suça yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.Yapılan itiraz üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne dosyanın duruşmalı yapılması talebiyle tebliğname gönderdi. Tebliğnamede, Adli Tıp Kurumu ve hastane raporlarına da yer verilerek, Çet'in intihara yatkın bir yapıda olduğu yönündeki iddiaların havada kaldığı ifade edildi. Aksu'nun, ilişkiye girmek istediği Çet'e cinsel saldırıda bulunduğu, sonrasında Çet'in şiddetli tepki göstermesi üzerine cinsel saldırı suçunun ortaya çıkmaması için öldürülerek veya baygın ya da kendinden geçmiş halde pencereden atılarak hayatına son verildiğine dikkat çekildi. Tebliğnamede, sanık Akand'ın, bütün bunlar olurken hiçbir şeyden haberi olmamasının mümkün olmadığı kaydedildi.Sanık Akand'ın diğer sanık Aksu ile birlikte işlediği, 'Cinsel saldırı suçunu gizlemek ve delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme' suçundan TCK'nın 82/1-h ve 37'nci maddeleri uyarınca fail olarak cezalandırılması gerektiği ifade edildi. Tebliğnamede, iki sanığa verilen cezada indirim uygulanmasına ilişkin hükümlerin bozulması talep edildi. Sanık Aksu'nun, 'Cinsel saldırı suçunu gizlemek amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Akand'ın da asli fail olarak bu suçlamayla cezalandırılması gerektiği belirtildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce duruşmalı incelenecek.