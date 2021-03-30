Ağrı’da karla mücadele ekiplerinin kar mesaisi sürüyor

İlkbahar aylarının başlamasına rağmen ağır kış şartlarının sürdüğü Ağrı'da birçok köy yolu kar yağışının yanı sıra fırtına ve tipi nedeni ile ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yer yer kar kalınlığının iki ila üç metreyi bulduğu 2 bin metreyi aşkın rakımlı köy yollarında gece gündüz yol açma çalışması sürdürüyor.

78 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekiple aralıksız kapalı köy yollarında çalışma sürdürdüklerini belirten kepçe operatörü Mustafa Çelik, yaptığı açıklamada; "Şu anda Ağrı merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Ortayokuş Köyü mevkiindeyiz. Bu yol üzerinde 5 köyümüz bulunmaktadır. Bura deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 167 metre yüksekliktedir. Bu yüzden sürekli kar ve fırtına oldukça yoğun. Burayı dünde açmıştık. Bu gün yine tipiden dolayı tekrar kapandığı için yine açıyoruz. Çalışmalarımızı 78 iş makinası ve 91 personelle gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Önceliğimiz hasta ve öğrencilerin olduğu köy yollarını açmaktır. Sürekli yollardayız. İşimizi severek yapıyoruz." dedi.