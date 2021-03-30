Ahmet Kekeç Kütüphanesi açıldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından edebiyatçı yazar merhum Ahmet Kekeç'in adının verildiği kütüphane törenle açıldı. Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ahmet Kekeç'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılışta yaptığı konuşmada, "Millet Kütüphanesi başta olmak üzere kitapseverlerin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde dizayn edilen kütüphanelerin sayısı artıyor. Kütüphaneye ismi verilen Ahmet Kekeç gibi bir edebiyatçı ve gazeteci arkadaşımıza vefa borcumuz için buradayız" dedi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de, "Kütüphanemizde 10 bin kitap olacak. 120 gencimiz aynı anda derslerine çalışabilecek" diye konuştu.