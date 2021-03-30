Alanya'da 70 kg esrarla yakalanan 5 kişiye 62 yıl 10 ay hapis

14 Aralık 2016 tarihinde Alanya'nın Tosmur Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında 07 BKE 12 plakalı araç polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Aracı takibe alan polis ekipleri bir müddet sonra Oba Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde park halinde terk edilmiş olarak buldu. Şüpheli şahıslara ulaşılamazken araçta yapılan aramada 4 ayrı siyah poşet içerisinde toplamda 69 kilo 550 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.

Aracı bırakıp kaçan otomobil sürücüsü Hakan B., olaydan sonra Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerine teslim oldu. Sevk edildiği Alanya Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Hakan B.'in verdiği bilgiler ve sonrasında dosyaya dahil edilen sanık beyanları ile tüm deliller ile Hakan B, Necmettin E, Ömer Ş.'nin Antalya'dan ticari amaçla uyuşturucu maddeleri almak için Bingöl'ün Genç ilçesine gittikleri, ayrı olarak Bingöl'e giden Fırat K.'nin burada Mehmet D. ile birlikte temin ettikleri uyuşturucuları araca yükleyerek sanıklara teslim ettikleri ortaya çıktı.

Aracın yakalanması sebebi ile Fırat K., Necmettin E. ve Mehmet D.'nin yeni bir sevkiyat yapmak isterken de 9 Ekim 2017 tarihinde Mersin'de yakalanarak Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde mahkumiyet kararının uygulanmasına hükmedildi.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Fırat K. ve Necmettin E., Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda SEGBİS aracılığı ile, başka suçtan tutuklu sanıklar Ömer Şahin S. ve Mehmet D. SEGBİS ile Antalya L. Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hazır edildiler. Tutuksuz yargılanan Hakan B, duruşmaya katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşmaya cezaevinde tutuklu bulunan sanıkların avukatları duruşmaya katıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Hakan B. Necmettin E, Fırat K, Ömer Ş. ve Mehmet D, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan cezalandırılmasına, Mersin'de işlenen suç ile birlikte değerlendirilerek zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği ve Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen ceza miktarı ile oluşacak farkın sanıklar yönünden infaz edilmesi gerektiği hükmü verildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işledikleri kanıtlanan Ömer Ş.'ye 18 yıl 9 ay hapis ve 75 bin TL adli para cezası, Hakan B, ve Necmettin E.'e 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis ve 37 Bin 500'er TL adli para cezası, Fırat K. Mehmet D.'a 12 yıl 6'şar ay, 50'şer bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.