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Giriş Tarihi: 30.3.2021 15:41

'da güzellik salonunda yangın paniği

MEHMET AL
Alanya'da güzellik salonunda yangın paniği

'nın ilçesindeki bir güzellik salonunun balkon kısmındaki klimanın tutuşması üzerine yangın çıktı. Yangında güzellik salonunda çalışan kadınlar iş yerini terk etti. Kadınlar iş hanı önünde gözyaşlarını tutamadılar.

Antalya'nın Alanya İlçesinde Cuma Pazarı'nda bulunan Başak İş Merkezi'nin 3'ncü katında hizmet veren güzellik salonunda balkonda bulunan klimanın tutuşması üzerine yangın çıktı.

İş merkezinde yangını gören gören vatandaşlar durumu 112 yangın ve polise haber verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek balkondaki yanan klimayı söndürdü. Güzellik salonunda çalışan kadınlar ise panik içinde iş yerini terk ederek iş hanı önündeki çay evinde gözyaşlarını tutamadı. Çıkan yangında yaralanma olmazken, balkondaki klimalar kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Alanya'da güzellik salonunda yangın paniği
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