Anadolu Kültürü’nün Köklü Oyunlarından ‘Mangala’ Öğrencilere Hediye Edildi

Anadolu Kültürü'nün köklü bir başlığı olan mangalalar, Kızıltepe Belediyesi Ekipleri köy-köy, okul-okul gezerek ilçenin dört bir yanında bulunan öğrencilere ulaştırmaya başladı.

Öğrencileri okullarında ziyaret ederek mangala oyununu hediye eden ekipler, oyun hakkında bilgiler vererek öğrencilerle birlikte oyunu oynayıp pratik yapmalarını da sağlıyor. Öğrencilerin çok sevdiği mangala oyunu çok eski dönemlere dayanan, Osmanlı döneminde de çok yaygın bir şekilde oynanan, günümüzde de yaygınlığını sürdüren bir zeka ve strateji oyunudur.

Mangala Oyunu'nun ilk oynanış şekli toprağa kazılarak oynanandır. Anadolu'nun pek çok yerinde hala toprak kazılarak da oynan bu oyunun çağdaşı olduğu diğer oyunlardan farkı, dağdaki çobandan, 70 yaşında ki bilgine, İstanbul'da sarayda ki Hanım Sultandan, 5 yaşında ki çocuğa kadar her yaştan ve kültürden insanın oynayabilmesidir. Bu oyun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen bir oyun.

Her yaştan ve kültürden insanın oynayabildiği bu oyun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da önemsenen bir oyundur. Kültür ve Turizm Bakanlığı oyunun genç kuşaklara tanıtılmasının, yaygınlaştırılmasının yararlı olacağını, kültürel ve turistik alanlarda Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacağını bildirmiştir.

Eğlendirirken düşündüren keyifli bir oyun diyen Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam: "Milli zeka oyunumuz mangalayı öğrencilerimiz arasında daha da yaygınlaştırmak ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla onlara hediye ettik. Umuyoruz ki hem eğlenir, hem öğrenirler" dedi.