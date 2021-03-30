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Giriş Tarihi: 30.3.2021 11:35

Anamur’da okullara atık pil toplama kampanyası

KAMİL CÖMERTLER
Anamur’da okullara atık pil toplama kampanyası

Anamur Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) işbirliği ile ödüllü atık pil toplama kampanyası başladı.

Mersin'in Anamur ilçesinde Atık pil Kampanyası kapsamında okullarda Atık Pil Toplama Kutusu yerleştirdi.

İlçedeki tüm okullara atık pil toplama kutuları yerleştirerek 50-249 kilogram atık pil toplayan okulla her 50 kg'da 1 futbol, 1 voleybol ve 1 basketbol topu, 250 kg atık pil toplayan okullara 1 adet stem robotik sistem seti ödülü kazanacak.

Gelecek nesillerimize tertemiz bir Anamur bırakmak istediğini belirten Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç; "Atık piller doğaya ve insan sağlığına büyük zararlar veriyor. Hem bu zararı en aza indirmek hem öğrencilerimize çevre bilincinin aşılanması için Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneği İktisadi İşletmesi işbirliği ile ilçemizde ödüllü atık pil toplama kampanyası başlattık. Kampanyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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Anamur’da okullara atık pil toplama kampanyası
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