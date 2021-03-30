Annesi ve ablasının fotoğrafıyla ölüme atladı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Güneykent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, anne ve babası birkaç yıl önce boşanan Sena Rümeysa Kara, babasının yaşadığı Güneykent Mahallesi'ndeki apartmana geldi.

İddiaya göre, babasının yanına uğramadan 5 katlı binanın çatı katına çıkan genç kız kendisini boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine dışarı çıkanlar, genç kızı yerde kanlar içinde görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sena Rümeysa Kara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yanında annesi ve ablasının bir arada olduğu bir fotoğraf da bulunan Sena Rümeysa'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, genç kızın intihar nedenini belirlemek için çalışma başlattı.