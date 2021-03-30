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Giriş Tarihi: 30.3.2021 17:56

Annesi ve ablasının fotoğrafıyla ölüme atladı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Annesi ve ablasının fotoğrafıyla ölüme atladı

’te 16 yaşındaki bir genç kız, daha önce annesinden boşanan babasının yaşadığı binanın çatısından atlayarak intihar etti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Güneykent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, anne ve babası birkaç yıl önce boşanan Sena Rümeysa Kara, babasının yaşadığı Güneykent Mahallesi'ndeki apartmana geldi.

İddiaya göre, babasının yanına uğramadan 5 katlı binanın çatı katına çıkan genç kız kendisini boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine dışarı çıkanlar, genç kızı yerde kanlar içinde görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sena Rümeysa Kara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yanında annesi ve ablasının bir arada olduğu bir fotoğraf da bulunan Sena Rümeysa'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, genç kızın intihar nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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Annesi ve ablasının fotoğrafıyla ölüme atladı
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