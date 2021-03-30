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Giriş Tarihi: 30.3.2021 22:28

'da 30 metreden denize düşen kişi, kurtarıldı

AA
Antalya'da 30 metreden denize düşen kişi, kurtarıldı

'nın ilçesinde falezlerden denize düşen kişi, deniz polisleri tarafından kurtarıldı. Vücudunda sıyrıklar bulunan İsmet Y, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı

Antalya'da falezlerden denize düşen kişi, deniz polisleri tarafından kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesinde Atatürk Parkı'ndaki falezlerden bir kişinin 30 metreden denize düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

Bölgeye gelen Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, kıyıda yaptıkları aramada, kayalık alanda İsmet Y'in (33) beklediğini gördü. Bota alınan İsmet Y, Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı.

Vücudunda sıyrıklar bulunan İsmet Y, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İsmet Y.'nin denizi seyrettiği sırada dengesini kaybedip düştüğü, yüzerek kayalık bölgeye geldiği ve burada yardım beklediği öğrenildi.

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Antalya'da 30 metreden denize düşen kişi, kurtarıldı
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