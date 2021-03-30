Bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, çalışma saatleri değişti mi? A101, ŞOK, BİM marketler kaça kadar açık?

Market çalışma saatleri ile ilgili son gelişmeler milyonların gündeminde yer alıyor. Son olarak Bakanlık genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlamasında Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçilerin çalışma saatleri düzenlenirken bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, çalışma saatleri nasıl, marketler kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. Yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile market çalışma saatleri değişti mi gibi tüm soruların yanıtı da verilmiş oldu.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Market çalışma saatleri ile ilgili düzenlemeler son gelişmesi olarak gündemde bulunuyor. A101, BİM, ŞOK, Migros gibi diğer tüm marketlerin çalışma saatleri koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamaya tabii tutulmuştu. Bu kapsamda hafta sonu belirli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecinde 10.00-17.00 saatlerinde alışveriş yapabiliyordu. Normalleşme adımlarıyla beraber bu işletmelerin hizmet verdikleri saatlerde de değişikliğe gidildi.

İşte market çalışma saatleri 2021