Bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, çalışma saatleri değişti mi? A101, ŞOK, BİM marketler kaça kadar açık?

Market çalışma saatleri ile ilgili son gelişmeler milyonların gündeminde yer alıyor. Son olarak Bakanlık genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlamasında Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçilerin çalışma saatleri düzenlenirken bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, çalışma saatleri nasıl, marketler kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. Yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile market çalışma saatleri değişti mi gibi tüm soruların yanıtı da verilmiş oldu.
Market çalışma saatleri ile ilgili düzenlemeler son gelişmesi olarak gündemde bulunuyor. A101, BİM, ŞOK, Migros gibi diğer tüm marketlerin çalışma saatleri koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamaya tabii tutulmuştu. Bu kapsamda hafta sonu belirli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecinde 10.00-17.00 saatlerinde alışveriş yapabiliyordu. Normalleşme adımlarıyla beraber bu işletmelerin hizmet verdikleri saatlerde de değişikliğe gidildi.
İşte market çalışma saatleri 2021
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek."
BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Pazar günü BİM düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Pazar günü ŞOK düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Pazar günü A101 düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor Pazar günü Migros düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.