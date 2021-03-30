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Giriş Tarihi: 30.3.2021 11:56

’de zincirleme kaza 4 kişi hayatını kaybetti

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Balıkesir’de zincirleme kaza 4 kişi hayatını kaybetti

’de bir ambulans, bir hayvan yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ambulansta bulunan hasta, hasta yakını ve ambulans şoförü ile kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Bandırma ilçesinde Edincik Mahallesi yakınlarında Mesut Ece'nin kullandığı hayvan yüklü kamyon, bir otomobile çarparak karşı seride geçti.

O sırada içinde hasta ve refakatçisi bulunan Tezcan Tekin'in kullandığı Ambulansa çarpan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ile birlikte ambulanslar sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin sıkışan araçlar içerisinden çıkardığı kazazedelere sağlık ekipleri müdahale etti. Yaşanan feci kazada, Ambulans sürücüsü Tezcan Tekin, Ambulansta hasta olarak taşınan Ayşegül Işıkhan ve onun refakatçisi olan Hicabiye Ceylan ile Kamyon sürücüsü Mesut Ece olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansın iki sağlık personeli Süleyman Arif. Ö ve Yasin A.ise kazadan yaralı kurtuldu. Kazada çok saytıda koyun da telef oldu.

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Balıkesir’de zincirleme kaza 4 kişi hayatını kaybetti
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