Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Benzinle soba yakarken evi küle çevirdi
Giriş Tarihi: 30.3.2021 10:48

Benzinle soba yakarken evi küle çevirdi

REMZİ YILMAZ
Benzinle soba yakarken evi küle çevirdi

’da yalnız yaşayan 30 yaşındaki Yüksel Malçok, benzinle sobayı yakmak isterken etrafa yayılan kıvılcımlarla evi yaktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını 2 saatte söndürebildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Bayırköy mahallesinde tek başına yaşadığı öğrenilen 30 yaşındaki Yüksel Malçok isimli genç yalnız yaşadığı ahşap evdeki sobaya döktüğü benzini çakmak ile yakmak isteyince önce sobanın içindeki ardından bidondaki benzin aniden alev aldı. Sobanın olduğu odanın saniyeler içinde alev topuna döndüğü ev ise kısa sürede alevlere teslim oldu. O esnada evde tek başına olan Yüksel Malçok ise alevlerin içinden kendi imkanları ile çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu.

KÖY KAHVESİNE KOŞUP YARDIM İSTEDİ

Evi alevler içinde kalan Yüksel Malçok daha sonra köy kahvesine giderek buradaki vatandaşlardan yardım istedi. Durumu farkeden komşuları ise itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Orhangazi, Gemlik ve İznik'ten itfaiye ekipleri sevkedildi. Alev topuna dönen ev yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Benzinle soba yakarken evi küle çevirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA