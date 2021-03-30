Benzinle soba yakarken evi küle çevirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Bayırköy mahallesinde tek başına yaşadığı öğrenilen 30 yaşındaki Yüksel Malçok isimli genç yalnız yaşadığı ahşap evdeki sobaya döktüğü benzini çakmak ile yakmak isteyince önce sobanın içindeki ardından bidondaki benzin aniden alev aldı. Sobanın olduğu odanın saniyeler içinde alev topuna döndüğü ev ise kısa sürede alevlere teslim oldu. O esnada evde tek başına olan Yüksel Malçok ise alevlerin içinden kendi imkanları ile çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu.

KÖY KAHVESİNE KOŞUP YARDIM İSTEDİ

Evi alevler içinde kalan Yüksel Malçok daha sonra köy kahvesine giderek buradaki vatandaşlardan yardım istedi. Durumu farkeden komşuları ise itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Orhangazi, Gemlik ve İznik'ten itfaiye ekipleri sevkedildi. Alev topuna dönen ev yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.