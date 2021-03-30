Bugün lokantalar, restoranlar ve kafeler açık mı? Kabine Toplantısı sonrası kafeler kapandı mı? Kabine kararları açıklandı!

Restoranlar ve kafeler bugün açık mı, kapandı mı sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Dün akşam gerçekleştirilen kabine Toplantısı sonrası açıklanacak kararlar merakla bekleniyor. Kritik toplantının en önemli gündem maddeleri ise okullar, sokağa çıkma yasağı, kafeler ve restoranlar olmakla birlikte son durumun değerlendirmesi yapıldı. Yayımlanan son İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; restoranlar ve kafeler bugün açık mı, kapandı mı? İşte son durum!
Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı büyük bir önem taşırken alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı. Kabine Toplantısı'nın gündeminde pek çok önemli konu yer alırken bunlardan bir tanesinin de restoranlar ve kafelerin faaliyetlerine devam edip etmeyeceğiydi. Lokanta, restoran ve kafelerin akıbeti, kabine toplantısı sonrası kamuoyu ile paylaşıldı.
RAMAZAN AYINDA YENİ TEDBİRLER
Ramazan ayının başladığı 13 Nisan Salı gününden itibaren ay boyunca, ülke genelinde, risk haritasına bakılmaksızın hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler yapılamayacak.
Renk ayrımı olmaksızın restoranlar 19.00'a kadar açık
Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile 07.00 ile 19.00 saatleri arasında, belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecek.
Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bu tesisler kapalı olacak.