Bugün lokantalar, restoranlar ve kafeler açık mı? Kabine Toplantısı sonrası kafeler kapandı mı? Kabine kararları açıklandı!

Restoranlar ve kafeler bugün açık mı, kapandı mı sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Dün akşam gerçekleştirilen kabine Toplantısı sonrası açıklanacak kararlar merakla bekleniyor. Kritik toplantının en önemli gündem maddeleri ise okullar, sokağa çıkma yasağı, kafeler ve restoranlar olmakla birlikte son durumun değerlendirmesi yapıldı. Yayımlanan son İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; restoranlar ve kafeler bugün açık mı, kapandı mı? İşte son durum!

RESTORANLAR VE KAFELER AÇIK MI, KAPANDI MI?

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı büyük bir önem taşırken alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı. Kabine Toplantısı'nın gündeminde pek çok önemli konu yer alırken bunlardan bir tanesinin de restoranlar ve kafelerin faaliyetlerine devam edip etmeyeceğiydi. Lokanta, restoran ve kafelerin akıbeti, kabine toplantısı sonrası kamuoyu ile paylaşıldı.