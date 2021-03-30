Bursa’da vatandaşlar aşı sırasına girdi

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavisi görenler öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. Bursa'da 60 yaş üstü vatandaşlara ilk doz aşılarının yapılmaya başlamasıyla birlikte hastanelere giden 60 yaş üstü vatandaşlar da aşılarını yaptırdı.

Aşı Birimi Sorumlusu Dr. Özlem Kaya, "Aşılama çalışmaları 14 Ocak itibariyle bütün Türkiye'de başladı. Dün itibari ile de 60 yaş üstü ve onların eşlerinin aşılamalarına başladık. Aynı zamanda risk gurubundaki vatandaşların aşılarını da yapmaya devam ediyoruz" dedi. Devlet Hastanesine Kovid-19 aşısı ilk dozunu yaptırmaya gelen Hasan Erdem, "İlk aşımı yaptırdım, çok mutluyum. İnşallah ikinci aşımı da olacağım" dedi.