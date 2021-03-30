Çocukları hedef alıyor! “Miyokardit” vakalarında patlama yaşanabilir

İNGİLTERE VARYANTI 0-9 YAŞ GRUBUNU DAHA ÇOK VURUYOR

Dünyadaki duruma da değinen Prof. Dr. Somer, 5 ayrı ülkeden gelen verilerin de 0-9 yaş arası grubun yüksek risk altında olduğunu doğruladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu veriler 0-9 yaş grubunun giderek daha fazla enfekte olmaya ve ağır geçirmeye başladığını gösteriyor. Örneğin İsveç verisinde, son 3 ayda yüzde 123 artış var 0-9 yaş grubunda. 10-19 yaş grubunda da yüzde 72 civarında. İngiltere ve İtalya'dan gelen veriler de buna benziyor. Ama benim en çok ilgimi çeken Fransa'daki çalışma oldu. Çünkü orada direkt varyant oranını belirlemişler. Toplumun tümünde o dönemki kovid vakalarının yüzde 58'i İngiltere varyantı ile enfekte. Ancak 0-9 yaş grubunda varyant virüs oranı yüzde 68. Çok yüksek bir oran. 10 yaşından sonraki dönemde ise yüzde 61 olarak normalin üzerinde seyrettiği belirlenmiş. Demek ki 0-18 yaş arası çocuklarda varyanttan etkilenme oranı, eski normal suşa (virüsün ilk hali) göre çok daha fazla."