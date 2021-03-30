Demir hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İI Merkezi Mithatpaşa Mahallesi 2. Makas Tünel inşaatından 80 adet demir kalıp tutucu ve yaklaşık 4 ton demir çalınması sonucu hırsızlık olayı meydana geldiği öğrenildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu söz konusu hırsızlık olayı aydınlatılmış olup olayı gerçekleştiren D.D. (37), A.D.(32) ve E.G.(32) isimli şahıslar yakalanarak adli makamlara sevk edildiler.

Öte yandan meydana gelen hırsızlık olayında çalınan malzemeler satıldığı hurdacılardan temin edilerek inşaat yetkililerine teslim edildi.