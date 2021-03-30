Son dakika haberi: Kaya Akarsu hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Deneyimli tiyatro ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu 78 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akarsu'nun ölüm haberini sosyal medya hesabı üzerinden "Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

Birçok kült eserin seslendirmesini yapan, Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı gibi birçok dizi ve filmde görev yapan sanatçı Kaya Akarsu 78 yaşında hayata veda etti. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, usta oyuncunun ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Yapılan açıklamada "Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

TAZİYE MESAJLARI PAYLAŞTILAR

Akarsu'nun sevenleri duydukları acı haberin ardından sosyal medya hesapları üzerinden Akarsu'nun ailesine ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

Ankara Kent Konseyi Twitter üzerinden "Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu, Ankara Devlet tiyatrosunda görev yapmış, ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını derin bir üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" mesajını paylaştı.