Düden’e atılan çöpler denizi de tehdit ediyor

Düden Çayı'nın Kepez ilçesi Altınova bölümündeki geri dönüşüm ve atık tesisleri Düden Çayı'nı tehdit ediyor. Bölgedeki vatandaşlar bu tesislerin sabah saat 04.00 ile 06.00 arasında atıklarını çaya akıttığını söylediler. Balık ölümlerinin sürekli devam ettiğini kaydeden çevreciler ise, "Çayın kenarında tonlarca çöp ve atık maddeler açıkta duruyor.bu atıklar geceleri çaya atılıyor. Balıkve canlı ölümleri devam ediyor" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

DENİZİ DE KİRLETİYOR

Düden Çayı'na dökülen çöpler ve atık maddeler sadece balıkları öldürmüyor. Denizi de kirletiyor. Kentin "Altın boynuzu" olan şelalenin denize döküldüğü nokta ve Lara sahilinde denizde kirleniyor. Her gün binlerce turisttin tekne ve yat ile ziyaret ettiği bölgeyi kirlilik tehdit ediyor. Düden Çayı'na 10 kilometre uzakta atılan çöpler ve zehirli atıklar denize ulaşıyor. Lara Sahillerini tehdit ediyor.