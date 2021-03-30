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Giriş Tarihi: 30.3.2021 13:18

Düden’e atılan çöpler denizi de tehdit ediyor

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Düden’e atılan çöpler denizi de tehdit ediyor

’da geçtiğimiz ocak ayında  Düden Çayı’nda koku ve köpük kirliliği ile birlikte yaşanan balık ölümleri üzerine inceleme yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 10 işletmenin faaliyetini durdurarak, işletmelere 2 milyon 598 bin 797 TL idari para cezası kar etmedi. Yaşanan facianın ardından binlerce balığın ölümüyle ilgili valilik talimatıyla Düden Çayı ve civarında yapılan denetimlerde 10 tesis denetlendi. Denetimlerde 3 tesiste atık suların toprağa veya yeraltına verilmesi gibi olumsuzluklar tespit edildi. Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'İlimiz ilçesinde bulunan Düden Çayı’ndan kaynaklı” denildi.

Düden Çayı'nın Kepez ilçesi Altınova bölümündeki geri dönüşüm ve atık tesisleri Düden Çayı'nı tehdit ediyor. Bölgedeki vatandaşlar bu tesislerin sabah saat 04.00 ile 06.00 arasında atıklarını çaya akıttığını söylediler. Balık ölümlerinin sürekli devam ettiğini kaydeden çevreciler ise, "Çayın kenarında tonlarca çöp ve atık maddeler açıkta duruyor.bu atıklar geceleri çaya atılıyor. Balıkve canlı ölümleri devam ediyor" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

DENİZİ DE KİRLETİYOR

Düden Çayı'na dökülen çöpler ve atık maddeler sadece balıkları öldürmüyor. Denizi de kirletiyor. Kentin "Altın boynuzu" olan şelalenin denize döküldüğü nokta ve Lara sahilinde denizde kirleniyor. Her gün binlerce turisttin tekne ve yat ile ziyaret ettiği bölgeyi kirlilik tehdit ediyor. Düden Çayı'na 10 kilometre uzakta atılan çöpler ve zehirli atıklar denize ulaşıyor. Lara Sahillerini tehdit ediyor.

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Düden’e atılan çöpler denizi de tehdit ediyor
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