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Giriş Tarihi: 30.3.2021 09:21 Son Güncelleme: 30.3.2021 09:54

Düğün konvoyu magandaları yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Düğün konvoyu magandaları yakalandı

Bağcılar’da düğün konvoyu yapan sürücüler ellerinde meşale ve silahlarla genel güvenliği tehlikeye düşürdü. O anları cep telefonu ile kaydedilip paylaşılmasıyla harekete geçen Sivil Trafik Ekipleri 4 sürücüye 4 bin 289 lira ceza yazdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, yapılan çalışmalarda Bağcılar'da düğün konvoyu yapıp havaya ateş eden kişiler tespit edildi.

Geçtiğimiz gün Matbaacılar Caddesi üzerinde konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, 34 CRA 909 plakalı araç sürücüsü M. B. , 34 CVY 971 plakalı araç sürücüsü A. B. ve 34 HC 2213 plakalı araç sürücüsü K. B. olduğu tespit edildi.

Sürücü M. B. 'a KTK'nın 23/3-C1 (Plakayı Kapatmak) maddesinden 551 TL, 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 144 Lira ceza kesildi. Sürücü A. B. 'a 30/1-B (Film cam) maddesinden 314 TL, 32/3 (abart egzoz) maddesinden 1339 TL, 73/A (saygısızca araç kullanmak) maddesinden 144 lira, sürücü K. B. 'a 30/1-B (Film cam) maddesinden 314 Lira, 46/2-G (makas atmak) maddesinden 1339 Lira, 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 144 Lira olmak üzere, tüm sürücülere toplam 4 bin 289 lira idari para cezası uygulandı.

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HAVAYA ATEŞ ETTİLER

Ayrıca hayaya ateş eden K. B. isimli şahsa Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince TCK 170 (Genel güvenliği tehlikeye sokma-silah kullanma-) maddesine istinaden adli işlem yapıldı.

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Düğün konvoyu magandaları yakalandı
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