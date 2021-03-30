Düzce’nin turizm atılımı konuşuldu

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da bir araya geldi. 2019 yılından itibaren kentin turistik güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak için Düzce'de turizm atılımını başlatan Başkan Özlü, Konuralp Antik Tiyatro'da yapılan kazı çalışmalarının yanı sıra Efteni Gölü'nün turizme kazandırılması, coğrafi işaretli yiyecekler, rafting, şelaleler ve yaylalarla ilgili Bakan Ersoy ile istişarede bulundu.

Başkan Özlü'nün ziyareti karşılıklı fikir alış verişinde bulunarak sona ererken Özlü, Bakan Ersoy'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.