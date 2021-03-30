Ecdat yadigârına ve İslam âlimine büyük saygısızlık

Sultan İkinci Murad Han tarafından mescidi yaptırılan sonrasında Kanuni Sultan Süleyman tarafından mescidi camiye çevrilen ve dergâhı yaptırılan Anadolu velilerinden olan ve kabri Edirne'de bulunan Şeyh Şücaeddin Karamani Hazretleri Camii kalıntıları çöplüğe dönerken, kabrinin mezarı da yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Edirne'nin Kaleiçi semtinde özel bir şahsa ait mülk içerisinde bulunan Şeyh Şücaeddin Karamani Camii ve mezarının bulunduğu alanda Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2014'te yapılan kazı çalışmaları sonrası söz konusu cami ve dergâhın yeniden ihyasının yapılacağı duyurulmuştu. Ancak yaklaşık 7 yıl önce ilk kazmanın vurulduğu cami alanı adeta çöplüğe dönerken, Şeyh Şücaeddin Karamani Hazretleri'nin kabrinin bulunduğu mezar da çökme ve yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. İHA