Ehliyetsiz sürücü küçük Ali’yi ezdi

Sultangazi'de, amcasının minibüsünü kaçırarak arkadaşlarıyla tur atmaya çıkan 16 yaşındaki bir sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen Suriyeli 10 yaşındaki Ali Juma'ya çarptı. Metrelerce sürüklenen minik Ali, hayatını kaybetti. Kaçan sürücü ise aracın benzininin bitmesiyle yakayı ele verdi. Sürücünün, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi. Arnavutköy'de ise freni boşalan hafriyat kamyonunun şoförü Mehmet Zeki Balkaya araçtan atladı. Ancak Balkaya, kamyon ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.