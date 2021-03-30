İzmir'de, birlikte yaşadığı Anıl Yolum (24) tarafından öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü, SABAH'a konuştu: "Kızımın en büyük hayali hemşire olmaktı." Şoförlük yaparak geçimini sağlayan baba Ünlü, "Kızım 16 yaşındayken yanıma geldi ve bana 'İstemeye gelecekler' dedi. 'Kızım senin yaşın küçük. Daha lisede okuyorsun. Okuman gerekiyor' dedim. Ancak anlatamadım. Daha sonra kızımı istemeye geldiler. Sezen 16 yaşındayken Aralık 2019'da nişan yaptık. Anıl Yolum kızıma 16 yaşında tecavüz etmiş. Ben bu olayı duyduktan sonra kızımla beraber çocuk bürosuna gittim. Kızım şikayetçi olmadığını söyledi. Ağustos 2020'de düğünleri oldu" ifadelerini kullandı. Anıl Yolum'un cinayetin yaşandığı güne kadar kızına sürekli eziyet ettiğini anlatan baba Ünlü, "Daha önce darp raporu almıştık. 2 ay uzaklaştırma kararı verilmişti" diye konuştu.Uzaklaştırma kararı varken kızının Anıl Yolum tarafından kaçırıldığını belirten baba Ünlü, "Kızım darp raporu aldığında bu adam cezaevine atılsaydı belki benim kızım yaşıyor olacaktı. Kızımla beraber ben de öldüm" dedi. Baba Ünlü, sözlerine şöyle devam etti: "Organlarının bağışlanmasını istiyordu. Ayrıca hemşire olmak istiyordu. En büyük hayali buydu."