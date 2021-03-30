Engin Deniz Ceylan cezaevine gönderildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş yerinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Engin Deniz Ceylan adlı bir kişi, kız arkadaşı olduğu değerlendirilen Beste Ö. adlı bir kadına şiddet uyguladığı anlar, vatandaşların tepkilerine neden olmuştu. 3 ay kadar önce çekilen görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından başlatılan soruşturma neticesinde gözaltına alınan Engin Deniz Ceylan, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Birlikte yemek yediği Beste Ö'ye önce çatal fırlatan Ceylan'ın, daha sonra daha sonra kadını darp ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Kadının kendini korumaya çalıştığı görülen video, sosyal medyada birçok vatandaş tarafından paylaşılmış, #EnginCeylanTutuklansın diyen vatandaşlar kadına şiddete dikkat çekmişti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Birçok kişinin tepki gösterdiği görüntülerdeki Engin Deniz Ceylan'ın lisanslı kick boks sporcusu olduğu, Marmaris'te bir barda bodyguard'lık yaptığı ve bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.