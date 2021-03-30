Esenyurt’ta evin üst katı yandı

İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden ev sakinleri yaşadıkları daireyi boşaltarak sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmaların ardından yangını kontrol altına almayı başardı.

Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi 1797'inci sokak üzerinde bulunan beş katlı bir binada saat 12.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre beş katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği sırada evde bulunan aile, durumu fark edince hemen sokağa döküldü. Binadan dumanlar çıktığını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için harekete geçti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalelerin ardından çıkan binanın çatısına da sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yaşanan olayda can kaybı ve yaralının bulunmadığı belirtilirken binanın 5'inci katında ve çatıda maddi hasar oluştu. Dairesinde yangın çıkan ev sakinleri, yangının ardından komşularının evine yerleşti.

SAÇLARININ UCU YANDI

Yangına tanıklık eden Metin Çakan isimli bir vatandaş "Ben olay sırasında binanın giriş katında bulunan ofisimdeydim. Sokaktan sesler geldiğini duyunca dışarı çıktım. Bu sırada binadan dumanlar yükseldiğini gördüm ve durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdim. İtfaiye gelince de alevleri söndürmeye başladı. Yaralımız yok çok şükür. Adanalı bir ailemiz yaşıyordu orada, yara almadan kurtuldular. Sadece kadının saçlarının ucu birazcık yanmıştı o kadar. Daha sonra komşularına gittiler" diye konuştu.