Etiler değnekçisi yakalandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri Beşiktaş İlçesi Etiler Bıyıklı Mehmet Paşa Sokak üzerine duba koyarak, sokağa park eden araçlardan ücret talep ettiği tespit edilen, değnekçi O. K. isimli şahıs ekiplerimizce yakalandı.

Şahsa 2918 Sayılı K.T.K'nın 14.maddesine istinaden Karayolu üzerine duba koymak gereğince toplam 652 Lira cezai işlem uygulanmış, ayrıca aynı kanunun 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılmak üzere Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.