Evi soyup bahçesinde bölüştüler!

Eyüpsultan Yeni Mahallesi Osman Akdere Sokak'ta saat 04.00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşadı. S.Ş isimli kişi sabah işe gideceği sıralarda hazırlanırken çantasının olmadığını farketti. Evini detaylı bir şekilde arayan vatandaş, içerisinde kimliği, sürücü belgesi, işyeri kartı, aylık İstanbul kartı, 4 adet banka kartı, 45 TL bulunan cüzdanı, kol çantası ve cep telefonunun bulunduğu çantayı bulamayınca durumu hemen polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek S.Ş'nin evine 3 şüpheli şahsın girdiğini tespit etti. Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları neticesinde olay kısa sürede aydınlatıldı. Şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespitederek yaptıkları operasyon neticesinde Ziya S. ve Gürkan Ö'yü 25 Mart Perşembe günü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldılar.





KARTI KIRILDI SOYAMADI



Diğer olay ise, 17 Şubat 2021 tarihinde Esenyurt'ta meydana geldi. Bir apartmanın güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakinleri gördükleri durum karşısında şok olup olayı polise bildirdiler. Şüpheli şahıs gece saatlerinde apartmandan içeri girerek boş olan bir dairenin kapısını kart yöntemiyle açmaya çalıştı. Dakikalarca uğraştıktan sonra kapının kilitli olmasından kaynaklı kapıyı açamayınca vazgeçerek apartman içerisinden hızlıca uzaklaştı. Apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatarak kısa süre içerisinde şüphelinin Saim A. ( 20) olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları operasyon neticesinde Saim A.'yı 25 Mart Perşembe günü ikamet ettiği adreste yakalayarak gözaltına aldı.





HER BİRİ SUÇ MAKİNASI



Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin suç kayıtları hayrete düşürdü. Gürkan Ö. (24)'ün 2 adet Evden Hırsızlık, 1 adet İşyerinden Hırsızlık, 9 adet Otodan Hırsızlık, 1 adet Motosiklet Hırsızlığı, 1 adet Kasten Öldürme, 1 adet Suç Delillerini Yok Etme, 3 adet Kasten Yaralama, 1 adet Mala Zarar Verme, 1 adet Uyuşturucu Kullanma suçlarından toplam 20 suç kaydı olduğu öğrenildi. Ziya S. ( 22)'nin ise, 1 adet Evden Hırsızlık, 1 adet İşyerinden Hırsızlık, 1 adet Açıktan Hırsızlık, 1 adet Motosiklet Hırsızlığı, 1 adet Cinsel Taciz, 1 adet Kasten Yaralama, 7 adet Uyuşturucu kullanma suçlarından toplam 14 adet suç kaydı ortaya çıktı. Saim A.( 20) 'nin ise yine benzer suç kayıtlarından 17 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.





HIRSIZLAR KAMERLARA YAKALANDI



Eyüpsultan'daki olayda şüphelilerin gece saatlerinde bir sokak arasında çantanın içindeki paraları bölüştükleri görüldü. Esenyurt'taki olayda ise şüphelinin kilitli olan kapıyı açmaya çalışması uzun uğraşlardan sonra vazgeçip gitmesi saniye saniye kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bu tarz durumların meydana gelmemesi için evimizden çıktığımız zaman kapıları mutlaka kilitlememiz konusunda uyardı.