Fabrika gibi okul

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Mehmet Rüştu Uzel Mesleki ve Teknik Lisesi bir fabrika gibi çalışarak Kovid-19 salgını süresince yaptığı maske, dezenfektan, sıvı sabun maske makinesi satışlarıyla 2020 yılında 7.4 milyon liralık ciro yaptı.

Meslek liseleri arasında 7.4 Milyon Liralık üretim ile Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ülke genelinde 2. sırada yer alan lise, maske ve hijyen malzemelerinin yanı sıra makine teknolojilerine maske makineleri de imal etti. Okulda tam otomatik maske makinalarında maske imalatı gerçekleştiriliyor.

Okul bünyesinde bulunan mesleki eğitim derslerinde el, ortam ve yüzey dezenfektanları, sıvı sabun ve diğer kimyasal üretimi yapılırken mobilya ve metal teknolojilerinde ise ülke genelindeki okulların ihtiyacı için sıra, masa, sandalye, yazı tahtaları üretimi de yapılıyor.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, "2020 yılında okullar bazında yapılan sıralamada Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 7,4 milyon liralık üretimle Türkiye genelinde 2. oldu. Bizlere bu gururu yaşatan, tüm dünyanın verdiği bu büyük sınavda bile ara vermeden çalışan tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederim" dedi.