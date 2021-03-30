Fotokapana yakalandılar! Zehir tacirlerine 70 yıl hapis cezası!

Samsun Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli anne-oğul ve 2 kardeş hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve 'esrar elde etmek için kenevir ekmek' suçlarından hapis cezası istemiyle dava açıldı.