Yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. İllere göre vaka sayısı göz önünde bulundurularak yayımlanan genelgede, düğün ve nikah sahipleri için de önemli detaylar bulunuyor. Hafta sonu düğün yapacak olan ve düğün için gün almış olanlar, "Hafta sonu Cumartesi Pazar günü nikahlar ve düğünler yapılacak mı? Nikah ve düğünlere gidecek katılacak kişiler sokağa çıkma yasağından muaf mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, nikah ve düğünlerde son durum...
DÜĞÜNLER İPTAL Mİ? HAFTA SONU CUMARTESİ VE PAZAR DÜĞÜN VE NİKAH YAPILABİLECEK Mİ?
Bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünler yapılabilecek ve iptal edilmeyecek.
HAFTA SONU DÜĞÜNLERE KATILACAKLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?
Bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak.
Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde daha önce illere gönderilen genelgede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda süregelen uygulamaya aynen devam edilecek. Daha önce kısıtlama uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise il hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.
KİŞİLER, BU HAFTA SONU İÇİN TARİH ALINAN NİKAHLARA KATILABİLECEK
Ancak yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacak.