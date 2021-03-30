Düğünler ve nikah törenleri ile ilgili flaş değişiklik İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile duyuruldu. Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlama kararları illere göre açıklandı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, yüksek riskli illerde cumartesi gününü de kapsayacak şekilde uygulanacak. Nikah ve düğün için kısıtlamalar açıklanmadan önce gün alanlar, "Hafta sonu Cumartesi Pazar günü nikahlar ve düğünler yapılacak mı? Nikah ve düğünlere gidecek katılacak kişiler sokağa çıkma yasağından muaf mı" sorularını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesi, haftasonu Cumartesi günü düğünler yasak mı, düğüne katılacaklar muaf mı sorularını tek tek yanıtladı.

Yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. İllere göre vaka sayısı göz önünde bulundurularak yayımlanan genelgede, düğün ve nikah sahipleri için de önemli detaylar bulunuyor. Hafta sonu düğün yapacak olan ve düğün için gün almış olanlar, "Hafta sonu Cumartesi Pazar günü nikahlar ve düğünler yapılacak mı? Nikah ve düğünlere gidecek katılacak kişiler sokağa çıkma yasağından muaf mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, nikah ve düğünlerde son durum...

DÜĞÜNLER İPTAL Mİ? HAFTA SONU CUMARTESİ VE PAZAR DÜĞÜN VE NİKAH YAPILABİLECEK Mİ?

Bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünler yapılabilecek ve iptal edilmeyecek.